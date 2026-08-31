MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αναγκαστική προσγείωση για πτήση στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης επιτέθηκε σε πλήρωμα και άλλους επιβάτες

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 42χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εξαιτίας του ένα αεροσκάφος που πέταξε από το Νιουκασλ για το Ηράκλειο, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία.

Συγκεκριμένα ο 42χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης, ευρισκόμενος σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να γίνει αναγκαστική προσγείωση, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη για για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής έκρυβε στον χώρο αποσκευών του ΙΧ του αλλοδαπό χωρίς έγγραφα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αθ. Διευθυντής Ντόρτμουντ: “Ο Κωνσταντέλιας έχει την απόλυτη στήριξή μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φωτιά στην Ηγουμενίτσα, καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – “Ήταν λάθος μου είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νέα εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών