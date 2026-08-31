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Πορτοσάλτε για Κωνσταντέλια: Κακιασμένη κοινωνία, τους γλωσσοτρώμε αντί να χαιρόμαστε

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ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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Τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ξεκίνημά του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε, εκφράζοντας την απορία και την ενόχλησή του για τα αρνητικά σχόλια που έχουν προηγηθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη γλωσσοφαγία που, όπως είπε, έχει δεχθεί ο 23χρονος ποδοσφαιριστής.

«Τι κακιασμένη κοινωνία που έχουμε. Τρεις φορές έπαιξε το παλικάρι και έπαθε τέτοιο τραυματισμό. Τι γλωσσοφαγία είναι αυτή; Τι κακή ενέργεια πάνω του;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άρης Πορτοσάλτε τόνισε παράλληλα πως το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εξέλιξη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και στις ευκαιρίες που τους δίνονται στο εξωτερικό.

«Να μας ενδιαφέρει να κάνουν καριέρα. Το ποδόσφαιρο είναι παγκοσμιοποιημένο, έτσι γίνεται. Αλλάζουν ομάδες οι ποδοσφαιριστές και μόνο στην Ελλάδα κάνουμε έτσι. Είναι μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που χαίρεσαι να τους βλέπεις».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η νέα γενιά των Ελλήνων παικτών αξίζει στήριξη και όχι αρνητική αντιμετώπιση.

«Είναι μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που χαίρεσαι να τους βλέπεις και οι ομάδες τους στηρίζονται σε αυτούς. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε. Αντί αυτού, τους γλωσσοτρώμε».

Άρης Πορτοσάλτε

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