Βεϊζαδές: Η επάρκεια που διακρίνει την διοίκηση Αγγελούδη είναι πέραν πάσης προσδοκίας

Τα συγχαρητήρια του προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και την παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» απευθύνει, ο κοινοτικός σύμβουλος της Α’ Κοινότητας, Απόστολος Βεϊζαδές.

Όπως αναφέρει ο κ. Βεϊζαδές σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, “ομολογώ, πως με την όποια εμπειρία μου έχει προσφέρει συμμετοχή μου στα κοινά (ως αιρετού, εδώ και 32 συνεχόμενα χρόνια στον τομέα της της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αλλά και ως ανθρώπου που εμπλέκεται σε αυτά, ως ενεργός πολίτης, περισσότερα από 45) αναγνωρίζω με σαφήνεια, πως η επάρκεια που διακρίνει την παρούσα διοίκηση είναι πέραν πάσης προσδοκίας”.

Ο ίδιος μάλιστα αν και όπως λέει προτιμά τις μονοκομματικές παρατάξεις, στην περίπτωση της παράταξης του δημάρχου Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη.

“Η ζωή πάντοτε επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δυστυχώς παρά πολύ σπάνια, αυτές είναι ευχάριστες». Όταν, όμως, αυτό βέβαια συμβεί τα συγκεκριμένα περιστατικά αποκτούν μία ιδιαίτερη ξεχωριστή αξία. Ετσι και στην περίπτωση της παρατάξεως «Ομάδα για την Θεσσαλονίκη» και στο δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, η έκπληξη μου βρίσκεται έξω από οποιονδήποτε υπολογισμό μου”, επισημαίνει.

Η ανάρτησή του Απόστολου Βεϊζαδέ:

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΕΓΩ: Συμπληρώθηκε, πριν μερικές εβδομάδες, το πρώτο ήμισυ της δημαρχίας του Στέλιου Αγγελούδη και του συνδυασμού «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη». Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, οπότε και συμπληρωνεται πενταετής θητεία, υπολείπονται άλλα δυόμιση (παρά οκτώ εβδομάδες) χρόνια.

Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Είναι κάτι εξάλλου, το οποίο είχα δεσμευθεί να πραγματοποιήσω, όταν είχα εκλεγεί τον Οκτώβριο του 2023 και είχα εκφράσει ένα ευρύ πλέγμα λελογισμένων επιφυλάξεων, σχετικά με την τύχη της παρούσας δημοτικής αρχής.

Είναι γνωστό σε όλους μας νομίζω, πως είμαι ανέκαθεν υποστηρικτής το μονοκομματικών συνδυασμών, στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Έχω την άποψη, πως οι παρατάξεις, οι οποίες έχουν μια συμπαγή μονοκομματική δομή, μπορούν να ασκήσουν στιβαρή διοίκηση και να φέρουν απτά αποτελέσματα με τον τρόπο διαχείρισης της. Για το λόγο αυτό πάντοτε αντιμετώπιζα με την μεγάλη δυσπιστία τους ανεξάρτητους δημοτικούς σχηματισμούς…ειδικά, βέβαια στην περίοδο των τελευταίων 20 ετών.

Συνηθίζω να λέω: «Η ζωή πάντοτε επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δυστυχώς παρά πολύ σπάνια, αυτές είναι ευχάριστες». Όταν, όμως, αυτό βέβαια συμβεί τα συγκεκριμένα περιστατικά αποκτούν μία ιδιαίτερη ξεχωριστή αξία.

Ετσι και στην περίπτωση της παρατάξεως «Ομάδα για την Θεσσαλονίκη» και στο δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, η έκπληξη μου βρίσκεται έξω από οποιονδήποτε υπολογισμό μου.

Ομολογώ, πως με την όποια εμπειρία μου έχει προσφέρει συμμετοχή μου στα κοινά (ως αιρετού, εδώ και 32 συνεχόμενα χρόνια στον τομέα της της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αλλά και ως άνθρωπου που εμπλέκεται σε αυτά, ως ενεργός πολίτης, περισσότερα από 45) αναγνωρίζω με σαφήνεια, πως η επάρκεια που διακρίνει την παρούσα διοίκηση είναι πέραν πάσης προσδοκίας.

Υπάρχουν 1000 λόγοι που έχω αιφνιδιαστεί τόσο πολύ ευχάριστα.

Οι 500 η πρώτοι είναι απολύτως αναγνωρίσιμοι, γιατί σχετίζονται με τότε θεσμικό πλαίσιο διοικήσεως του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρωτίστως με το παραγόμενο έργο. Εδώ δε χρειάζεται να προβώ σε κάποιας μορφής σχολιασμό. Ο καθένας από εμάς, τα τελευταία δυόμισι χρόνια, παρακολουθεί, κρίνει και ήδη έχει βγάλει τα συμπεράσματά του… Και απ’ όσα αποκομίζω από το δημόσιο διάλογο (είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στις προσωπικές συνομιλίες που έχω κατά καιρούς με συνδημότες μας) η εικόνα του συνδυασμού μόνο θετικό πρόσημο έχει.

Οι υπόλοιποι μισοί της χιλιάδος λόγοι έχουν να κάνουν περισσότερο με αφηρημένες έννοιες. Αφορούν πρωτίστως στη σχέση του δημάρχου (αλλά και των συμβούλων) με τους δημότες, όπως επίσης και στη σχέση μεταξύ τους. Και εδώ πάλι η έκπληξη μου είναι μεγάλη, τόσο για την αμεσότητα επικοινωνίας του δημάρχου (όπως επίσης και των αντιδημάρχων) με τους κατοίκους της πόλης, όσο και με την εικόνα της αρραγούς ομάδος, η οποία σχηματίζεται από το στελεχιακό δυναμικό της παρατάξεως.

Εν κατακλείδι (και για να συμπτύξουμε τα ανωτέρω αναφερόμενα), πιστεύω, πως θα ήμουν άδικος αν δεν απένειμα δημόσιο έπαινο στο συνδυασμό «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», για τη διαχείριση της διοικήσεως του Δήμου, κατα το πρώτο μισό της θητείας του συνδυασμού, αλλά και δεν συνέχαιρα ξεχωριστά το δήμαρχο για την πολύ σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει.

Γιατί βέβαια, όλοι αναγνωρίζουμε τη σπάνια αξία της συλλογικής δράσης, αλλά επίσης, κανείς μας ποτέ δεν ξεχνά, πως, όπως λέει και η λαϊκή σοφία, «Ο αρχηγός είναι αυτός που δίνει πάντα το σύνθημα».

Δημαρχε, Stelios Aggeloudis τα συγχαρητήρια μου. Είμαι απολυτως βέβαιος, πώς εσύ και ομάδα σου θα συνεχίσετε προς την επιθυμητη κατεύθυνση. Καλή δύναμη. Και καθε επιτυχια να ερθει.