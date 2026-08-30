Παύλος Τσίμας: Το ραδιόφωνο διαφέρει, για μένα είναι ο βασιλιάς

Στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες κάνει πρεμιέρα το MEGA News 104.6 αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 6 το πρωί, με ένα πολυσυλλεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με τον ακροατή στο επίκεντρο και την άμεση, έγκυρη ενημέρωση ως σταθερό σημείο αναφοράς.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στο Instagram, μάλιστα, πολλά και αγαπημένα πρόσωπα δίνουν το στίγμα όλων όσων πρόκειται να ακούσουμε μέσα από σύντομα αποσπάσματα.

Ανάμεσα τους και ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος έρχεται με τη δική του εμπειρία στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA News 104.6 κάθε μέρα στις 10 το πρωί.

“Το ραδιόφωνο, γενικά, διαφέρει. Για μένα το ραδιόφωνο είναι ο βασιλιάς” επισημαίνει χαρακτηριστικά ο έμπειρος δημοσιογράφος στο απόσπασμα που κυκλοφορεί στα social media.



Το MEGA News 104.6 σηκώνει αυλαία στα FM αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.