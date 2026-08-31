Δωρεά ζωής από δότρια στο ΠΓΝ Ιωαννίνων – Νεφροί και κερατοειδείς προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Από νοσηλευόμενη ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, προσφέρθηκαν για δωρεά όργανα και ιστοί, συγκεκριμένα οι νεφροί και οι κερατοειδείς.

Η διαδικασία λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συμμετοχή χειρουργικών ομάδων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Η Διοίκηση του ΠΓΝ Ιωαννίνων εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη γενναία απόφασή της να μετατρέψει την απώλεια σε μια πράξη προσφοράς, δίνοντας ελπίδα και τη δυνατότητα για μια νέα ζωή σε συνανθρώπους μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η λήψη των μοσχευμάτων πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.