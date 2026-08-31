Γιουτίκας: Μια ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς η μεταφορά 16.500 μαθητών βρίσκεται στον αέρα

«Βρισκόμαστε μία ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς η μεταφορά των μαθητών βρίσκεται στον αέρα», υποστήριξε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αναφερόμενος στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά 16.500 μαθητών, εκ των οποίων οι 1.300 είναι μαθητές με αναπηρία.

Ο κ. Γιουτίκας, ενημερώνοντας τους περιφερειακούς συμβούλους, χαρακτήρισε το θέμα «βαθιά κοινωνικό», προσθέτοντας πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες (Κιλκίς, Σέρρες, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική) οι λεωφορειούχοι ανέλαβαν κανονικά τα δρομολόγια.



«Είναι δύο πόλοι του ζητήματος: από τη μία οι λεωφορειούχοι, που εκτελούν σχεδόν κατά 80% το έργο της μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη, και από την άλλη η Πολιτεία. Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει βγάλει στον αέρα τρεις διαγωνισμούς. Οι δύο πρώτοι ήταν άγονοι, δεν προσήλθε κανένας λεωφορειούχος να διεκδικήσει κανένα δρομολόγιο, και στον τελευταίο διαγωνισμό του Αυγούστου προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ, τα οποία διεκδίκησαν 41 δρομολόγια από το σύνολο των 470. Δηλαδή, ένα ποσοστό 8%-9% των δρομολογίων», είπε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης.



O κ. Γιουτίκας σημείωσε πως έθιξε το θέμα και στην πρόσφατη συνάντηση των παραγωγικών φορέων και των αυτοδιοικητικών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως ζητήθηκαν εγγράφως από το υπουργείο Εσωτερικών δύο τροποποιήσεις, οι οποίες «πιστεύουμε πως θα δώσουν λύσεις έστω και στην τελευταία στιγμή».



«Η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα, δεν είναι ένα θέμα στο οποίο χωράνε παζάρια ή διαπραγματεύσεις. Έστω και την τελευταία στιγμή καλώ και τους λεωφορειούχους να αντιληφθούν το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε 15 μέρες και να βρεθεί λύση. Σε κάθε περίπτωση, τίθεται πραγματικά ζήτημα εάν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου, γιατί εάν 16.500 μαθητές δεν μπορούν να μετακινηθούν, εκ των οποίων οι 1.300 μαθητές -όλων των βαθμίδων- με αναπηρία, αντιλαμβάνεστε το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε χιλιάδες οικογένειες».



Εκ μέρους της αντιπολίτευσης κατατέθηκαν ερωτήσεις για το θέμα από τον επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Χρήστο Παπαστεργίου, ενώ ο Σωτήρης Αβραμόπουλος, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», είπε πως η λύση είναι να «συσταθεί φορέας με μόνιμο προσωπικό, με λεωφορεία που θα καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και άλλες, εκδρομές, διότι διαφορετικά το πρόβλημα θα επανέρχεται διαρκώς». Τέλος, ο Γιάννης Μυλόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ρώτησε εάν η Περιφέρεια φρόντισε να καθίσουν «στο ίδιο τραπέζι ιδιώτες και πολιτεία για να δοθεί μια λύση».



Ο κ. Γιουτίκας, απαντώντας στο τελευταίο, είπε πως μετά το Πάσχα έγινε μια τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των υπουργείων και τέθηκαν τα θέματα της ομοσπονδίας των λεωφορειούχων, η οποία όμως δεν κατέληξε κάπου. «Στα τέλη Ιουνίου η Πολιτεία ανταποκρίθηκε σε κάποια από τα αιτήματα και έδωσε μια μικρή αύξηση, γεγονός που οδήγησε τα ΚΤΕΛ να έρθουν στον διαγωνισμό, αλλά καλύπτουν μόλις το 8%-9% των δρομολογίων. Περιμένουμε και στο παρά πέντε να λυθεί το θέμα, είμαστε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς», συμπλήρωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ