Άρης Μουγκοπέτρος: Θέλω να ζητήσω μία ειλικρινή συγγώμη, έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου» έγραψε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος σε ανάρτηση στα social media του, για τη σύλληψη του ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας ενώ σήμερα Δευτέρα θα δικαστεί το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Στην ανάρτηση, ο μουσικός ανέλαβε την ευθύνη για την κατανάλωση αλκοόλ και ξεκαθάρισε πως δεν αναζητά δικαιολογίες. Διαβάστε ολόκληρη τη συγγώμη του Άρη Μουγκοπέτρου:

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τις αυθόρμητες δηλώσεις που έκανα στους δημοσιογράφους. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση όλους τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Τους περισσότερους τους ευχαριστώ πραγματικά για τη στάση και τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα, όπως και τα παιδιά στα συνεργεία που έχουν περιμένει ώρες μέσα στον ήλιο για να κάνουν τη δουλειά τους.

Η έντασή μου αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν αρκούνται στο να μεταφέρουν μια είδηση, αλλά πολλές φορές γίνονται και δικαστές. Εκεί που τους παίρνει, εκεί που είναι εύκολο να βγει ένα όνομα στη φόρα και να στηθεί ένας άνθρωπος στον τοίχο.

Όπως ζητάω από τους άλλους να έχουν μέτρο, έτσι οφείλω κι εγώ να έχω μέτρο στις πράξεις και στα λόγια μου. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο. Τα λάθη φαίνονται. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις μετά από αυτά», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Το χρονικό της σύλληψης, το πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυξημένη ταχύτητα και του έκαναν σήμα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ και οι μετρήσεις που ακολούθησαν ήταν αρκετά υψηλότερες από το προβλεπόμενο όριο. Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,71 mg/l, ενώ στη δεύτερη η ένδειξη ήταν 0,63 mg/l. Με δεδομένο ότι το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, ακολούθησε η σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πέρα από την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, στον Άρη Μουγκοπέτρο επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.375 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησής του αφαιρέθηκε για 250 ημέρες.