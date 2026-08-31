Σκέρτσος: Πόσο αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι μέσα σε 7 χρόνια;

ναλυτικές απαντήσεις ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων, επτά χρόνια πριν και σήμερα, δίνει, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επικαλούμενος μάλιστα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Καθώς μπαίνουμε στην εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, είναι χρήσιμο -τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση- να αφήσουμε για λίγο τα συνθήματα στην άκρη και να κοιτάξουμε τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας.

Διότι οι αριθμοί έχουν μια κακή συνήθεια για την αντιπολιτευτική ρητορική: είναι επίμονοι και δεν προσαρμόζονται εύκολα σε ισοπεδωτικά αφηγήματα».

Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2026 είναι χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Ά. Σκέρτσο.

Ειδικότερα:

Οι επιχειρήσεις με μισθωτούς εργαζόμενους αυξήθηκαν κατά 49.289 (+16,9%), από 293.843 σε 343.132.

Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 577.742 (+24,6%), από 2.344.269 σε 2.922.011. «Ξέρουμε καλά ότι οι δείκτες της γενικής ανάπτυξης ή της απομείωσης του χρέους είναι δύσκολο να μεταφραστούν στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ κάνουν ακριβώς αυτό: καλύτερη οικονομία σημαίνει περίπου 580.000 περισσότερους εργαζόμενους που βρήκαν δουλειές από το 2019 έως σήμερα και περίπου 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργία και προκοπή» σημειώνει και συνεχίζει: «Εδώ υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να προσέξουμε: Ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δήθεν ‘στραγγαλίζει’ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι η ανάπτυξη αφορά κυρίως τις μεγάλες. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη στα ίδια τα μικρά και μεσαία μεγέθη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Από το 2019 έως το 2026:

Micro επιχειρήσεις (1-4 εργαζόμενοι): αυξήθηκαν κατά 30.409 (+15%)

Πολύ μικρές (5-10): αυξήθηκαν κατά 10.437 (+21%)

Μικρές (11-50): αυξήθηκαν κατά 7.075 (+21%)

Μεσαίες (51-250): αυξήθηκαν κατά 1.189 (+24,6%)

Μεγάλες (>250): αυξήθηκαν κατά 179 (+17,6%)

Δηλαδή από το 2019 έως σήμερα αυξάνονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους» «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν. Και είναι σοβαρά», διευκρινίζει και προσθέτει: «Δεν ισχυριζόμαστε ότι επειδή αυξάνονται οι επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση λειτουργεί χωρίς δυσκολίες. Ούτε ότι επειδή αυξάνεται η απασχόληση, κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ήδη στην τσέπη του όλη την πρόοδο της οικονομίας. Ο διεθνής πληθωρισμός ροκανίζει ένα μέρος των αυξήσεων. Η χαμηλή παραγωγικότητα παραμένει πρόκληση. Οι μισθοί μας παραμένουν χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά άλλο η κριτική για όσα πρέπει ακόμη να αλλάξουν και άλλο η παραποίηση της πραγματικότητας. Αν πράγματι η οικονομική πολιτική οδηγούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συρρίκνωση, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, θα περιμέναμε να βλέπουμε λιγότερες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Κι αυτό δεν είναι κυβερνητικό αφήγημα αλλά τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ. Το ζητούμενο τώρα δεν είναι να πανηγυρίσουμε αλλά να συνεχίσουμε. Γιατί για να πηγαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να πηγαίνει καλύτερα η οικονομία: περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές».

«Οι αριθμοί δεν λύνουν από μόνοι τους όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς καλύτερους αριθμούς, δεν υπάρχει καλύτερη πραγματικότητα. Και οι αριθμοί των τελευταίων 7 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο», επισημαίνει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.