Τσουκαλάς: Οι αυταπάτες έχουν τελειώσει – Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα

«Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια και γι’ αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας ειδικότερα σχετικά με τη νέα συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, ότι «39% αυξήθηκε την επταετία Μητσοτάκη το κόστος των τροφίμων, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε 20%».

Σχολίασε ότι «είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια από πλαφόν στο μικτό κέρδος μέχρι καλάθια του νονού, του νοικοκυριού κοκ», για να σημειώσει πως «αν δεν αναδιατάξουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά, αν δεν στηρίξουμε πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, όπου θυμίζω ότι εμείς προτείναμε μια ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών, αν δεν γίνουν αυτά, όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί πως δεν αποδίδουν, είτε είναι καλών προθέσεων είτε είναι απλά πυροτεχνήματα».

Επεσήμανε προτάσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ από την προηγούμενη ΔΕΘ, ως προς το ποια βασικά αγαθά θα πήγαιναν στον μειωμένο συντελεστή, καθώς επίσης και για μηδενισμό για το βρεφικό γάλα. Έθεσε τη διάσταση του μειωμένου ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα νησιά, και σχετικά με το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα γιατί δεν περνά στον τελικό καταναλωτή, διερωτήθηκε αν η κυβέρνηση λέει πως έντιμοι επιχειρηματίες είναι μόνο στα νησιά.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «απαντώντας στην Αλ. Σδούκου, που ήταν στο ίδιο πάνελ, και ισχυρίστηκε ότι αν -όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ- μειωθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα στο κρέας, το όφελος στην τιμή θα είναι 1 ευρώ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε με νόημα: Διαφημίζετε ότι από σήμερα θα υπάρχουν μειώσεις 20 και 30 λεπτά στις τιμές με τη συμφωνία κυρίων. Σας χαλάει το 1 ευρώ μείωση για παράδειγμα στο κρέας; Τη διετία η αύξηση στην τιμή του κρέατος ήταν στην Ελλάδα 17,83%. Στην Ευρωζώνη ήταν 10%. Έχουμε 7% αύξηση στη χώρα μας. Το λέει η Eurostat. Εξηγήστε γιατί συνέβη αυτό». Επιπλέον, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, την κάλεσε να απαντήσει γιατί το κόμμα της «άλλαξε γνώμη και ενώ το 2018 ήταν υπέρ του δικαιώματος να μπορεί ο δανειολήπτης να έχει δικαίωμα προαίρεσης, τώρα δεν είναι». «Άκουσα στο ραδιόφωνο τον κ. Γεωργιάδη να λέει ασυναρτησίες. Δεν νομίζω ότι είναι άσχετος ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον έκανε τον άσχετο, ακριβώς για να τα μπερδέψει. Το 2018 ο κ. Τζαβάρας, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκπροσωπούσε τον πρωθυπουργό. Έκανε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε, γιατί δεν νομοθετείτε τη δυνατότητα προαίρεσης», είπε.

Αναφορικά με τα πολιτικά διακυβεύματα, τόνισε ότι «με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν έχει καμία σχέση». Πρόσθεσε ότι «το θέμα με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, το έλυσε χθες ο κ. Σαμαράς -και με τον κ. Τσούτσια και με τον κ. Σκορδά-. Είπε ξεκάθαρα ότι “εγώ θα είμαι ο εταίρος της Νέας Δημοκρατίας”». «Οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει», σημείωσε και υποστήριξε ότι «όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές». «Αν θέλει, όμως, εναλλακτική, προοδευτική, κυβερνητική επιλογή, έχει μόνο μία: το ΠΑΣΟΚ», είπε.

Στο ζήτημα του Ε΄ αντιπροέδρου της Βουλής, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη βουλευτή του, Έλενα Ακρίτα, ο κ. Τσουκαλάς είπε στην εκπρόσωπο της ΝΔ ότι το κόμμα της έχει ψηφίσει και έχει πει «ναι» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής. «Είστε τόσο αντιθεσμικοί. Έχετε γίνει ακροδεξιά. Είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν ψηφίζει αντιπρόεδρο από την αντιπολίτευση πέραν της ακροδεξιάς. Πρώτη φορά. Πάει τελείως αντιθεσμικά η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το Κέντρο. Δίνει τον πολιτικό τόνο ο κ. Γεωργιάδης. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι πια ο κ. Γεωργιάδης», σχολίασε.

Σχετικά με τη διπλή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «το παράξενο είναι ότι πάει δύο φορές. Το ότι πάει, δηλαδή, μία φορά πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στην 3η Σεπτέμβρη και μία φορά πριν ξαναμιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό πράγματι δείχνει πως δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι η ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και δεν ασχολείται με τη ΝΔ». Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για «προγραμματική ταύτιση» ΕΛΑΣ-ΝΔ «σε αρκετά θέματα».