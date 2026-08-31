Κομοτηνή: Αγανάκτηση από την προκλητική διέλευση Τούρκων μοτοσικλετιστών- Έκαναν το σήμα των “Γκρίζων Λύκων” και έπαιζαν εμβατήριο του παλαιού τουρκικού στρατού

«Αυτοί οι Τούρκοι με τις μοτοσικλέτες διέσχισαν ολόκληρη την πόλη και είχαν στη διαπασών με κάτι ηχεία πάνω σε μια μοτοσυκλέτα εμβατήριο του τουρκικού στρατού. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Κάλεσα αμέσως την Αστυνομία».

Με τα λόγια αυτά ο Κομοτηναίος Παράσχος Ανδρούτσος περιέγραψε στο thestival.gr την εικόνα των επτά Τούρκων μοτοσυκλετιστών οι οποίοι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 28 Αυγούστου διέσχισαν την πόλη της Κομοτηνής έχοντας κρεμασμένες τουρκικές σημαίες στις μοτοσικλέτες του, διαπασών το στρατιωτικό οθωμανικό εμβατήριο «Eski Ordu Marsi» ενώ ένας εξ αυτών δεν δίστασε να κάνει και το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αγανακτισμένος ο Παράσχος Ανδρούτσος κάλεσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων μοτοσυκλετιστών. Πράγματι οι αστυνομικοί έσπευσαν να τους εντοπίσουν, διακόπτοντας την προκλητική τους πορεία και ελέγχθηκαν εξονυχιστικά όσον αφορά και τα έγγραφα τους ενώ στη συνέχεια τους επετράπη να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στην Τουρκία.

Οι επτά Τούρκοι όπως έγινε γνωστό είναι μέλη μοτοσυκλετιστικού συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και πραγματοποίησαν ταξίδι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και κατά την επιστροφή τους στην Τουρκία πέρασαν και από την Κομοτηνή.

Οι Τούρκοι μοτοσικλετιστές που προσήχθησαν για έλεγχο στο Αστυνομικό Τμήμα ισχυρίστηκαν ότι ταξιδεύουν, ότι δεν έχουν κάνει κάτι κακό κι ότι απλά έβαλαν τις σημαίες της χώρας τους πάνω στις μοτοσικλέτες τους.

Η πορεία των επτά Τούρκων μηχανόβιων και τα όσα έπραξαν προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της Κομοτηνής χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά των εν λόγω επισκεπτών ως ιδιαίτερα προκλητική επισημαίνοντας ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η επίσκεψη τους την πόλη καθώς έγινε την παραμονή του zafet bairam, της γιορτής των Τούρκων για την μικρασιατική νίκη.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Κώστας Καραΐσκος μιλώντας στο thestival.gr χαρακτήρισε το συμβάν ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Για ανάλογα, μικρής έκτασης, γεγονότα στην Τουρκία γίνεται ανατολικό ζήτημα, συλλαμβάνονται οι Έλληνες όπως έγινε πρόσφατα με τα παιδιά που σήκωσαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγιά Σοφιά. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν από την πλευρά μας ότι το μόνο που έγινε, κι αυτό χάρη στην πρωτοβουλία ενός πολίτη όχι επειδή κινήθηκε κάποιος κρατικός μηχανισμός, ήταν να κληθεί η Αστυνομία και να ζητήσουν τα στοιχεία τους. Ελπίζω να τα κράτησαν και να τους απαγορεύσουν την είσοδο στην χώρα μας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον τέτοια πράγματα θα αποφευχθούν αλλά δυστυχώς στην περιοχή μας έχουμε δει τέτοιες και ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις» δήλωσε ο κ. Καραΐσκος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Τούρκοι μοτοσικλετιστές επισκέφτηκαν και τα γραφεία της «Τουρκικής Νεολαίας» στην Κομοτηνή τα οποία παρότι δικαστικές αποφάσεις έκριναν παράνομη την ίδρυσή του συλλόγου, εξακολουθούν να λειτουργεί απλά όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής έχει κατεβεί η πινακίδα και τους αφαιρέθηκε το ΑΦΜ. Εντούτοις όπως αναφέρουν «η Τουρκική Νεολαία λειτουργεί κανονικά και την επισκέφτηκαν και οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές. Δηλαδή τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις οι οποίες τελικά δεν εφαρμόζονται; Που είναι το κλείσιμο του συλλόγου αυτού;».