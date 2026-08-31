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Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής κατήγγειλε ένας 46χρονος, τον πυροβόλησαν στον ώμο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα στην Αργυρούπολη, με έναν 46χρονο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία επιχείρησαν να τον βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, όταν αντιστάθηκε, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς.

Όπως φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, τέσσερα άγνωστα άτομα τον πλησίασαν και προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν διά της βίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε και, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του, την ώρα που οι δράστες αποχωρούσαν από το σημείο, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε στον ώμο.

Από τον πυροβολισμό ο 46χρονος υπέστη διαμπερές τραύμα. Μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ περιέγραψε τόσο στους γιατρούς όσο και στις Αρχές όσα υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην Αργυρούπολη και να εξακριβωθεί εάν τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όπως τα έχει περιγράψει ο 46χρονος.

Αργυρούπολη

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