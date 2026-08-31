Γεωργία Μεσαρίτη: Μέσα μου υπήρχε μια φωνή που μου έλεγε ότι πρέπει να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής

Με αφορμή τη νέα σειρά “Οι κόρες της Αρετής” στον Alpha, η Γεωργία Μεσαρίτη έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή και το νέο τεύχος του περιοδικού Gala.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η νεαρή ηθοποιός μίλησε τόσο για την αβεβαιότητα που επικρατεί διαχρονικά στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στην βαθιά της πίστη να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο δρόμο.

Έχει τύχει να βρεθείς χωρίς δουλειά;

Ναι, έχει συμβεί, αλλά ξέρω να κάνω σωστή διαχείριση των οικονομικών και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που νιώθει ευχαριστημένος και με τα λίγα. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζω να είμαι στο επάγγελμα και δεν έχει χρειαστεί να κάνω άλλες δουλειές για να βιοποριστώ.

Είμαι από τους τυχερούς, γιατί υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά που αναγκάζονται να κάνουν άλλα πράγματα μέχρι να έρθει μια δουλειά στον χώρο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεις πάντα δουλειά ως ηθοποιός.

Αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα του επαγγέλματος τις είχες υπόψη σου όταν το επέλεξες;

Φυσικά και τις είχα, αλλά υπήρχε μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Νιώθω ότι κάθε άνθρωπος μέσα του ξέρει, κι εγώ ήξερα. Και όσο πιο πολύ εμπιστεύεσαι την κλίση σου, τόσο πιο κοντά έρχεσαι σε αυτή.

Χρησιμοποιείς πολύ τη λέξη εμπιστοσύνη. Δεν έχει τύχει να σου την προδώσει κάποιος;

Έχω πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα. Ακόμα κι αν κάποιος σε προδώσει, ξέρεις ότι έχεις πάντα τον εαυτό σου και πας παρακάτω.