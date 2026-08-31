“Ήταν σαν να πάλευα με δεινόσαυρο”: Γυναίκα στο Σίδνεϊ περιγράφει πώς γρονθοκόπησε καρχαρία για να σωθεί

Μια 34χρονη γυναίκα από το Σίδνεϊ, η οποία επέζησε από επίθεση καρχαρία, περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και κατάφερε να σωθεί γρονθοκοπώντας τον.

Όπως σημειώνει το BBC, η Λία Στιούαρτ δέχθηκε την επίθεση τον Ιούνιο στην παραλία Κούτζι της Αυστραλίας, όταν ο καρχαρίας δάγκωσε το χέρι της και την τράβηξε κάτω από το νερό. Η 34χρονη έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος και υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό της χέρι.

Σε συνέντευξή της, που προβλήθηκε την Κυριακή, η μητέρα ενός μικρού κοριτσιού αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή είχε μόνο μία σκέψη: να επιβιώσει για χάρη της κόρης της.



«Μέσα στο μυαλό μου έλεγα: “Δεν θα με πάρεις μακριά από την κόρη μου”. Γύρισα το σώμα μου και άρχισα να τον χτυπάω ξανά και ξανά. Ήταν σαν να πάλευα με έναν δεινόσαυρο», περιέγραψε.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η Λία Στιούαρτ είχε ολοκληρώσει το καθιερωμένο πρωινό της κολύμπι του Σαββάτου και επέστρεφε προς την ακτή, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Άκουσα μια κοπέλα πίσω μου να βγάζει μια πολύ δυνατή κραυγή. Γύρισα και είδα πίσω της ένα τεράστιο πτερύγιο. Ήταν πραγματικά τεράστιο», ανέφερε στην εκπομπή «60 Minutes» του Nine Network. «Κοίταξα το μέγεθός του και κατάλαβα ότι δεν ήταν δελφίνι», πρόσθεσε. Όταν γύρισε ξανά, συνειδητοποίησε ότι ο καρχαρίας βρισκόταν πλέον ακριβώς δίπλα της και πλησίαζε ολοένα και περισσότερο.

«Βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο»

Η ίδια περιέγραψε το πρόσωπο του ζώου ως «τρομακτικό», με «μικρά μαύρα μάτια», ενώ όπως είπε, το στόμα και τα δόντια του ήταν τεράστια. «Βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο», είπε, εξηγώντας ότι κάποια στιγμή ο καρχαρίας βρισκόταν μόλις 30 εκατοστά μακριά της.

Ακόμη και τότε, προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη. «Είμαι δεξιόχειρας, οπότε σκέφτηκα “ας δοκιμάσω ένα αριστερό κροσέ”», θυμήθηκε. «Του έριξα μπουνιά με το αριστερό μου χέρι και εκείνος μου το άρπαξε. Μου έσκισε το δέρμα, τους μυς, τα πάντα», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, ο καρχαρίας την άρπαξε από το πόδι και άρχισε να την τραβά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. «Σκέφτηκα: “Αυτό ήταν, έτσι θα πεθάνω”. Και μετά σκέφτηκα την κόρη μου, την Όγκουστ. Σκέφτηκα ότι δεν θα έχει μητέρα, ότι θα μεγαλώσει χωρίς μαμά», είπε συγκινημένη.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να την αφήσω. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά ήταν σαν να ανάγκασα τον εαυτό μου να παλέψει».

Όπως περιέγραψε, το να χτυπά τον καρχαρία ήταν «σαν να γρονθοκοπείς έναν τοίχο από τούβλα», όμως δεν σταμάτησε. «Πρέπει να κατάφερα ένα πολύ δυνατό χτύπημα και τότε με άφησε. Ήταν το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά πάλεψα και κατάφερα να ξεφύγω».

Άλλοι κολυμβητές έσπευσαν να τη βοηθήσουν και την έβγαλαν στην ακτή. Η 34χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε σχεδόν δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά την τραυματική εμπειρία που έζησε, η Λία Στιούαρτ ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να τη θυμούνται ως «το κορίτσι που κατασπαράχθηκε στην παραλία». «Είμαι η γυναίκα που γρονθοκόπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο», είπε.

Πηγή: newsbeast.gr