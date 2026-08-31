Πόλεμος στο Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι το νησί Χαργκ έγινε στόχος επίθεσης των ΗΠΑ

Οι πετρελαϊκές δραστηριότητες στο νησί Χαργκ του Ιράν δεν έχουν σταματήσει, δήλωσε σήμερα ο Χαμίντ Μποβάρντ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν, όπως μετέδωσε το Nournews, το οποίο πρόσθεσε ότι αρνήθηκε πως ο βασικός ιρανικός πετρελαϊκός κόμβος δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, όπως είχε αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα tweets του Τραμπ είναι γελοία και οι συνθήκες στο Χαργκ είναι ήρεμες και κατάλληλες», επεσήμανε ο Μποβάρντ, προσθέτοντας ότι το νησί, από το οποίο γίνεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, είχε βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στο παρελθόν, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου δεν έχουν επιτρέψει να σταματήσουν οι δραστηριότητες «ούτε για μια στιγμή».

Οι εργολάβοι επισκευάζουν και εκσυγχρονίζουν δεξαμενές αποθήκευσης και προβλήτες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο- δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι «το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια!! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ»