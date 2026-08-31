Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος Τούρκος που αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για σωρεία αδικημάτων

Ένας 51χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς αναζητείται από τις Αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρεία αδικημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αρχών Τουρκίας σχετικά με διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, ενθάρρυνση-εξαναγκασμό ή ενασχόληση με/ως ενδιάμεσος για παιδική πορνεία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση της κατοικίας και ενθάρρυνση-εξαναγκασμό ή ενασχόληση με/ως ενδιάμεσος για πορνεία.

Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.