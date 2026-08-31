Θεσσαλονίκη: Έψαχνε τον πελάτη που του πήρε το μπουκάλι που έκλεψε και πυροβόλησε μέσα στο ψιλικατζίδικο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο άνδρας που χθες το μεσημέρι μπούκαρε με καραμπίνα σε κατάστημα ψιλικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και πυροβόλησε στον αέρα εντός του καταστήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας μπούκαρε στο κατάστημα οπλισμένος, ψάχνοντας τον πελάτη που νωρίτερα τον είχε αποτρέψει να κλέψει ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται πως ο άνδρας έκρυψε την κοντόκανη καραμπίνα που έφερε μέσα σε ζακέτα που κρατούσε.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες δικυκλιστών αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος, μεσημεριανές ώρες χθες (30-08-2026), διέπραξε ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αφού εισήλθε στην προαναφερόμενη επιχείρηση, με απειλή χρήσης βίας, αφαίρεσε μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Με παρέμβαση πελάτη του καταστήματος επανακτήθηκε το αφαιρεθέν προϊόν και παραδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του, με τον 38χρονο να εγκαταλείπει το κατάστημα.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατάφεραν να τον εντοπίσουν, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.