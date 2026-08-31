Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα ως σούπερ ήρωες

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επιστράτευσαν τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μεταμορφώθηκαν σε σούπερ ήρωες, φτάνοντας μέχρι το στούντιο της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» με αποστολή να “σώσουν” την ενημέρωση.

Το πρωινό δίδυμο του MEGA έκανε σήμερα (31/8) μια ξεχωριστή έναρξη για την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Λίγο πριν από τις 06:00, οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν στο πλατό της εκπομπής ανανεωμένοι, χαμογελαστοί και με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση.

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», είπε με χιούμορ η Ανθή Βούλγαρη, ενώ ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνέχισε στο ίδιο κλίμα, σχολιάζοντας:

«Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

Οι δύο δημοσιογράφοι έδωσαν το δικό τους τηλεοπτικό ραντεβού με το κοινό για μία ακόμη γεμάτη σεζόν, υποσχόμενοι να κρατήσουν συντροφιά στους τηλεθεατές του MEGA μέσα από την καθημερινή τους ενημερωτική εκπομπή.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στη νέα σελίδα που ανοίγει για τον σταθμό, καθώς σήμερα κάνει πρεμιέρα και το νέο ραδιόφωνο του MEGA.