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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με μόνο σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται

Intime
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«Εδώ και 1 χρόνο ακούμε για το κόμμα Σαμαρά, κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας «δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κυρία Καρυστιανού λέει ότι θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα».

«Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα, κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, έριξε την κυβέρνηση, και δημιουργείται με στόχευση το κόμμα που σε ανέδειξε πρωθυπουργό… Αν η διαφωνία του κ. Σαμαρά ήταν ότι η ΝΔ έχει πάρει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τον ΛΑΟΣ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι “στη ΝΔ ο Σαμαράς μας πήρε και μας έκανε υπουργούς”, θα πω ότι ο Σαμαράς δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει και καλά έκανε. Επομένως οι αιτιάσεις ήταν να έχουμε να λέμε».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «ο σκοπός είναι από τα συστήματα τα διάφορα που προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και καιρό, η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει κόμμα ο Σαμαράς για να κόψει ποσοστά από τη ΝΔ. Κάποια στιγμή δοκίμασαν με την Καρυστιανού, μετά με τον Ανδρουλάκη, μετά τον Τσίπρα αλλά δεν τραβάει το άλογο».

Με αφορμή, δε, το ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλωρίδης αφού είπε «αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα» πρόσθεσε ότι «η αντίφαση στην επιδίωξη του κ. Σαμαρά είναι ότι λέει “ανησυχώ για τα εθνικά θέματα και την υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη”. Η επιδίωξη είναι να μην υπάρξει αυτοδυναμία άρα η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα να παραδοθεί άοπλη πολιτικά στην Τουρκία. Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό θα πέσει άοπλη πολιτικά στα δόντια της Τουρκίας».

Γιώργος Φλωρίδης

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