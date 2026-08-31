Ενόχληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την COSMOTE TV – Αντίδραση και του Ερασιτέχνη για υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε σε εκπομπή

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΟΚ για βίντεο που κυκλοφόρησε από το κανάλι της COSMOTE TV και περιείχε αναφορές που θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

H ΠΑΕ επικοινώνησε ήδη με την COSMOTE TV, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ζητώντας παράλληλα να πράξει τα δέοντα.

Πιο στγκεκριμένα, ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για το επίμαχο βίντεο, με τους ανθρώπους του συλλόγου να θεωρούν πως τέτοιου είδους αναφορές δεν συνάδουν με τον σεβασμό που απαιτείται απέναντι σε έναν ιστορικό σύλλογο και κυρίως, στους φιλάθλους του.

Με τη σειρά του και ο ΑΣ ΠΑΟΚ, εξέδωσε ανακοίνωση κατά του συνδρομητικού καναλιού, στην οποία αναφέρεται:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ καταγγέλλει την COSMOTE TV για το υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στο intro της εκπομπής “Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27” στις 28/08/2026.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, κρατικής και ιδιωτικής.

Αν και η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί εδώ και τρεις ημέρες το εν λόγω τηλεοπτικό μέσο, καθώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί αυτό το απαράδεκτο γεγονός!

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν περιμένει τίποτα και δεν ζητάει χάρες από κανάλια που πάντοτε υπηρετούν γνωστούς αθλητικούς -και όχι μόνο- κύκλους, που τον εχθρεύονται.

Περιμένει, ωστόσο, μια συγγνώμη κι ας μην είναι ειλικρινής. Παράλληλα, αναμένει την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το όνειδος που παρουσιάστηκε με λαμπρότητα στην έναρξη της προαναφερόμενης τηλεοπτικής εκπομπής.

Τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του κανείς δεν έχει δικαίωμα να τον προσβάλλει και στη συνέχεια να σφυρίζει αδιάφορα.

Το καθείς εφ’ ω ετάχθη φαίνεται πως δεν ισχύει για εσάς, καθώς όχι απλώς ξεπεράσατε το καθήκον που σας έχει ανατεθεί στο λειτούργημα που υπηρετείτε, αλλά υπερβαίνετε κάθε όριο σεβασμού και δεοντολογίας.

Αιδώς Αργείοι….»