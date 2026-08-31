Πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Ζαχαράκη

Την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (31/8) η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενώ συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός θα ανέρχεται σε 45.000.

Συγκεκριμένα οι 30.000 θα προσληφθούν στην Α’ φάση την 1η Σεπτεμβρίου και τις 6.000 στη Β’ φάση, στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η ίδια σημείωσε παράλληλα, στη συνέντευξή της στο ΣΚΑΪ ότι μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 5.300 μόνιμοι διορισμοί.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα κυβερνητικά μέτρα για τη διευκόλυνση εύρεσης τόπου διαμονής και διαβίωσης των εκπαιδευτικών στην περιφέρεια, όπως είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου και οι ανακαινίσεις δημοτικών κατοικιών ή και κρατικών περιουσιών. Ειδικότερα για την επιστροφή ενοικίου, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα λάβουν το διπλό ενοίκιο για το 2024, και περίπου στα τέλη Νοεμβρίου διπλό ενοίκιο για το 2025.

Η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη μείωση του αριθμού των παιδιών που εγγράφονται στα σχολεία και στις συγχωνεύσεις των σχολείων. «Όπως είπα, από το 2016 έως το 2026, έχουν εγγραφεί στην Α’ δημοτικού 30.000 λιγότερα».

Η κα Ζαχαράκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συγχώνευση σχολείων είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται, και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα εάν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Μειώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην Α’ Δημοτικού. Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ανοιχτά τα σχολεία και να συγχωνεύουμε ως έσχατο μέτρο, πάντα όμως εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν θα δείτε ποτέ να γίνεται υπέρβαση από το υπουργείο ή κάποιου είδους διοικητικό λάθος και να συγχωνευτεί ή να κλείσει κάποιο σχολείο. Και ένα παιδί να εμφανιστεί σε κάποια περιοχή, όπως είχε γίνει πέρσι, κρατάμε ανοιχτό το σχολείο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάπου κοντά ένα σχολείο για να εξυπηρετήσει αυτό το παιδί για το απόλυτο λειτούργημα, που είναι η εκπαίδευσή του».

Τι είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Όσον αφορά στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι νέες εγγραφές για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν όταν γίνει η επίσημη ανακοίνωση ότι έχουν επαναπιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω πώς θα λειτουργήσει η ΕΘΑΑΕ, αλλά μας έχουν πει ότι θα έχει επιλυθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Εμείς ως κυβέρνηση υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κάνουμε ως διοίκηση, ως υπουργείο, -αλλά πάντα με σεβασμό και προς την εργασία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά και τη συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)-, όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να θεραπευτούν οι λόγοι που αναφέρονται στο ΣτΕ. Εμείς θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να μην χαθεί η χρονιά», είπε.

Όσον αφορά στα δημόσια ΑΕΙ, σημείωσε ότι για φέτος αυξήθηκε η τακτική επιχορήγηση, καθώς επίσης και ότι έχουν βελτιωθεί οι υποδομές που αφορούν στη φοιτητική μέριμνα.

Η δήλωση για τον Αντώνη Σαμαρά

Τέλος, ερωτηθείσα εάν ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει ακόμα στην παράταξη της ΝΔ, απάντησε: «Επέλεξε τι θέλει να κάνει και με τις δηλώσεις του έχει πάρει αποστάσεις. Εμείς από την πλευρά μας, σεβόμενοι και τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης αυτής παράταξης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με τη θετική ψήφο εκατομμυρίων Ελλήνων μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω απ’ όλα για το κοινό καλό. Για μένα αυτό είναι μια αρχή, η οποία είναι ανυποχώρητη».