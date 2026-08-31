Τσίπρας για Μητσοτάκη: “Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που ευχήθηκε για Κωνσταντέλια”

Με ένα σχόλιο περί της αναφοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Κωνσταντέλια ξεκίνησε την παρουσία του σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, κλείνοντας την εισαγωγική του παρέμβαση στη συνάντηση που ξεκίνησε πριν λίγο με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης ενόψει της ΔΕΘ και αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, σχολίασε ότι η πόλη θα πρέπει να σταματήσει να χάνει ευκαιρίες και να μάθει να δημιουργεί ευκαιρίες, που πρέπει να αξιοποιήσει.

«Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, προκαλώντας ένα σχετικό γέλιο στους λίγους, είναι η αλήθεια, παρευρισκομένους στη σύσκεψη, συνεχίζοντας, κατά κάποιο τρόπο, τις αναφορές των πολιτικών για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και νυν της γερμανικής Μπορούσια Ντόρτμουντ.