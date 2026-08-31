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Χανιά: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για τον θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το ertnews, οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό.

Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.

Χανιά

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