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Πρόεδρος Αστυνομικών Σερρών: Να μεταφερθούν οι μετανάστες από την Σιντική σε άλλες δομές – Έχουν καταστραφεί όλοι οι φράκτες

Υπουργείο Μετανάστευσης
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THESTIVAL TEAM

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Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών ζήτησε να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή «ΚΛΕΙΔΙ» στη Σιντική, σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων, οι όποιες υποδομές φύλαξης, δηλαδή οι φράχτες και η περίφραξη.

Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη κλειστή δομή στη Σιντική το βράδυ του Σαββάτου (29.8), όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη.

Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράκτες φυλάσσεται η Δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου.

Τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας φράχτης και συνεχώς χτυπά το τηλέφωνό του με τους συναδέλφους του στη Δομή να διερωτώνται εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Ήδη έχει καταστραφεί η Α’ και η Β΄ πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η Δ’ πτέρυγα στα επεισόδια τον Νοέμβριο με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 340 μετανάστες στη Γ΄ Πτέρυγα όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη.

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