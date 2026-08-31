Το Ιράν καταγγέλλει τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, λέει ότι απάντησε ευρισκόμενο σε “νόμιμη άμυνα”

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι απάντησε ευρισκόμενο σε «νόμιμη άμυνα» στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, τις πρώτες μέσα σε διάστημα ενός μήνα, και κατήγγειλε μια «επίθεση».

Η Τεχεράνη «καταδικάζει κατηγορηματικά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον του (νησιού) Λαράκ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται πως οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν «ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα» και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα.