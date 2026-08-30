Μάρα Δαρμουσλή: Ο σύζυγος μου είναι παραδοσιακός, αλλά όχι πατριαρχικός

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μάρα Δαρμουσλή στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η μελαχρινή καλλονή αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στη μακρόχρονη σχέση με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βασίλη Τσατσάκη.

Ειδικότερα, η Μάρα Δαρμουσλή εξομολογήθηκε αρχικά πως “με τον Βασίλη είμαστε στα επτά χρόνια φαγούρας! Η σχέση θέλει συνεχή διαπραγμάτευση και αδιάκοπη συζήτηση των “θέλω” μας. Ζητά ο καθένας αυτό που θέλει και βρίσκουμε τον κοινό τόπο. Ο Βασίλης ξέρει ποια έχει παντρευτεί, το σέβεται και το στηρίζει”.

“Είναι παραδοσιακός, αλλά όχι πατριαρχικός. Και γι’ αυτό είμαστε μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνον”.

“Λείπει για μεγάλα διαστήματα λόγω δουλειάς, οπότε αυτή η ρομαντική διάθεση, μαζί με αγάπη και σεβασμό, δεν έχει αφήσει τον έρωτα να εξατμιστεί” συμπλήρωσε, με τρυφερότητα, η Μάρα Δαρμουσλή στη νέα της συνέντευξη.