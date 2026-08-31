Θεσσαλονίκη: Πυρετώδεις ετοιμασίες στη Νέα Παραλία για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου – Εικόνες και βίντεο

Σε ρυθμούς πυρετωδών προετοιμασιών κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς στη Νέα Παραλία, ακριβώς μπροστά από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισαν να τοποθετούνται τα πρώτα κιγκλιδώματα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι και στήνει μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό.

«Μόνο μια φορά γίνεσαι 30»

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης είναι βαθιά συμβολική, καθώς πρόκειται για την πόλη όπου ο Αντώνης Ρέμος μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Με το σύνθημα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», ο αγαπημένος τραγουδιστής καλεί τους θαυμαστές του σε μια ανοιχτή γιορτή, ως ελάχιστο «ευχαριστώ» για την πολυετή στήριξη.

Στη σκηνή αναμένεται να βρεθούν και φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συναίσθημα και επιτυχίες που συνδέθηκαν με τρεις δεκαετίες.

Παραγωγή διεθνών προδιαγραφών

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν στηθεί ποτέ στη χώρα, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, υπερθέαμα ήχου και φωτός, τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Νανούρη και την αρωγή της ΔΕΗ.

Πληροφορίες εκδήλωσης: