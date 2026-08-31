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ΚΚΕ: Η Συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα” μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ

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THESTIVAL TEAM

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«Η Συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την αποκαλούμενη “Ασπίδα του Αχιλλέα” αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας και το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, στις αμερικανοΝΑΤΟικές επιδιώξεις στην περιοχή» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ σημειώνοντας ότι «αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση της ΝΔ πίσω από τα προπαγανδιστικά πυροτεχνήματα περί “αρχιτεκτονικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας” και της άμυνας της χώρας».

«Στην πράξη, οι στρατηγικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και η από κοινού πολεμική προετοιμασία ρίχνουν “λάδι στη φωτιά” στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, στις αντιθέσεις των αστικών τάξεων της Τουρκίας και του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Τουρκίας, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με θύματα τους λαούς.

Η Συμφωνία αυτή, που στοιχίζει πάνω από 3 δισ. ευρώ είναι μέρος του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος “Ατζέντα 2030” για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες που πληρώνει ακριβά ο λαός μας με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, σε βάρος των δικαιωμάτων και αναγκών του.

Ένοχη είναι και η στάση των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, που σταθερά στηρίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης της ΝΔ και τις διάφορες πολεμικές συμφωνίες και συμμαχίες με κριτήριο τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει: «Ο λαός μας όχι μόνο δεν έχει κανένα λόγο να συμμεριστεί τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, αντίθετα έχει κάθε λόγο να επαγρυπνεί και να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς».

ΚΚΕ

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