Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ: “Όπως μας ξέρετε, δεν αλλάζει τίποτα”

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα (31.08.2026) με την εκπομπή «Studio στις 3» και υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές στο νέο τους τηλεοπτικό ξεκίνημα με λαμπερά χαμόγελα.

Οι δύο παρουσιαστές στην έναρξη της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισαν ότι δεν αλλάζει τίποτα από το πρόγραμμα που παρουσίαζαν στο παρελθόν στη δημόσια τηλεόραση. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησαν για όλα στο ξεκίνημα της εκπομπής τους.

«Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν! Όπως μας ξέρετε, απλώς στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΪ πια. Ήρθαμε εδώ. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε… μία που τελείωσε και μία που λες “ξεκινάμε”», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Νομίζω χαιρετηθήκαμε μία Παρασκευή, ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Όπως μας ξέρετε, δεν αλλάζει τίποτα. “Studio στις 3”, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η φαντασία μας… Μπορείτε να το δείτε και “Studio 3”. Ίδια ομάδα, ίδιοι άνθρωποι, ίδιες εμμονές, ίδιες γκρίνιες. Καλή σεζόν», συμπλήρωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Σημειώνεται ότι οι δυο τους επέστρεψαν στο κανάλι του Φαλήρου μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας με την ΕΡΤ1.