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ΠΟΕΔΗΝ: Τελευταία ευκαιρία του Πρωθυπουργού η ΔΕΘ για την αντιστροφή της απαξίωσης του ΕΣΥ

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Σε διήμερο κινητοποιήσεων με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, καλεί η ΠΟΕΔΗΝ με την χαρακτηριστική φράση σε ανακοίνωσή της «Τελευταία ευκαιρία του Πρωθυπουργού η ΔΕΘ για την αντιστροφή της απαξίωσης του ΕΣΥ».

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσει την «πορεία σωτηρίας της δημόσιας Υγείας – ΕΚΑΒ – Πρόνοιας», με πανελλαδική συγκέντρωση στις 8.30πμ έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ακολούθως θα πραγματοποιηθεί πορεία που θα διέλθει από όλα τα νοσοκομεία και θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει στάση εργασίας από 8πμ έως 1μμ για τα σωματεία – μέλη της στην κεντρική Μακεδονία και για την υπόλοιπη χώρα με αποφάσεις Σωματείων διευκολυντικές κινητοποιήσεις για την συμμετοχή στη Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί στο συλλαλητήριο των ΑΔΕΔΥ– ΓΣΕΕ στις 6μμ στο άγαλμα Βενιζέλου.

Παράλληλα η Ομοσπονδία των υγειονομικών έδωσε στη δημοσιότητα μακροσκελή ανακοίνωση με αναλυτικά στοιχεία (δείτε το πλήρες κείμενο) για τον αριθμό των εργαζομένων στα νοσοκομεία, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα λόγω της ΔΕΘ, για τα Κέντρα Υγείας, τα μισθολογικά του κλάδου, τα Βαρέα και Ανθυγιεινά, την βία κατά των υγειονομικών, την ψυχική υγεία, την Πρόνοια και το ΕΚΑΒ.

ΠΟΕΔΗΝ

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