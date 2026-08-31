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Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος στην Κυψέλη – Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Η έρευνα ωστόσο των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Όταν η αστυνομική έρευνα ολοκληρωθεί τα στοιχεία θα αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας το βρέφος πριν εκπνεύσει έφερε δέκα χτυπήματα.

Κυψέλη

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