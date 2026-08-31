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Το αντίο της εθνικής Αργεντινής στον Λιονέλ Μέσι: “Αιώνια ευγνωμοσύνη”

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THESTIVAL TEAM

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Η εθνική Αργεντινής αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, μετά το “αντίο” του Αργεντινού θρύλου στην ομάδα.

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ ένα Μουντιαλ και δύο Κόπα Αμέρικα.

Ο 39χρονος θρύλος ανακοίνωσε την απόφασή του με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Με τη σειρά της, η Αργεντινή αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι.

“Αιώνια ευγνωμοσύνη, Λέο. Θα σε αγαπάμε αιώνια”, ήταν το μήνυμα της αλμπισελέστε.

Αργεντινή Λιονέλ Μέσι

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