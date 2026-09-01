Χαλκιδική: Μετά το πανηγύρι του Αγίου Μάμα… στην ουρά του αλκοτέστ – 4 συλλήψεις

Η Τροχαία περίμενε τους οδηγούς που αποχωρούσαν το Σαββατοκύριακo από το πανηγύρι του Αγίου Μάμαντα στη Χαλκιδική.

Οι έλεγχοι ήταν σαρωτικοί κάτι που δείχνει ότι το πρόγραμμα μηδενικής ανοχής δεν χαρίζεται σε κανέναν και για κανέναν λόγο.

Σύμφωνα με το ertnews, συνολικά 865 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν να φτάνουν τις 39.

Από αυτές, οι 15 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 200 ευρώ και φτάνουν έως και τις 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές του Πολυγύρου, περνώντας από τη διαδικασία του αυτοφώρου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ακόμη ότι δύο οδηγοί κυκλοφορούσαν με ανασφάλιστα οχήματα, ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ ένας ακόμη οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, καθώς αυτές είχαν αφαιρεθεί σε προηγούμενο έλεγχο.

Επίσης, δύο οδηγοί εντοπίστηκαν χωρίς ζώνη ασφαλείας, ενώ σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι παιδί βρισκόταν στο όχημα εκτός παιδικού καθίσματος.

Οι υπόλοιπες 16 παραβάσεις αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως η μη τήρηση αποστάσεων και η παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ενώ την Τετάρτη αναμένεται και ο συνολικός απολογισμός των δράσεων της Τροχαίας Νέων Μουδανιών κατά τη διάρκεια του πανηγυριού στον Άγιο Μάμα.

Στην περιοχή είχαν στηθεί δύο μπλόκα της Τροχαίας, το ένα στην έξοδο προς Κασσάνδρα και το δεύτερο στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη, στον κόμβο που συνδέει την περιοχή του Αγίου Μάμα με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.