Αγαπηδάκη: 6.860.000 άτομα έκαναν δωρεάν εξετάσεις στο πλαίσιο του “Προλαμβάνω”

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σταχυολόγησε τις κύριες παρεμβάσεις που έφερε το πρόγραμμα στον τομέα της Υγείας, εστιάζοντας στο τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα που είχε στην ελληνική κοινωνία.

Η υπουργός εστίασε στο «Προλαμβάνω», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 6.860.000 πολίτες να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρκίνους μαστού, μήτρας, παχέος εντέρου και καρδαγγειακά νοσήματα, τις ανακαινίσεις Κέντρων Υγείας και την ταυτόχρονη τροφοδότησή τους με σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.

Όπως τόνισε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμπυκνώνοντας την προσφορά του προγράμματος: «Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο φέρνοντας την υγεία σε κάθε σπίτι. Αποδείξαμε στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Έκλεισε χτες το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια από αυτά που χειρίστηκα στο πεδίο της αρμοδιότητας μου ως αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας:

Το πρόβλημα: Η χώρα δεν είχε οργανωμένο σύστημα πρόληψης με αποτέλεσμα η υγεία να εξαρτάται από το πορτοφόλι κάθε πολίτη.

Τι κάναμε;

Θεσμοθετήσαμε το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ – το πρώτο σύστημα πρόληψης που είχε ποτέ η Ελλάδα με δωρεάν εξετάσεις για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Πάνω από 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για:

α) καρκίνο του μαστού

β) καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

γ) καρκίνο του παχέος εντέρου

δ) καρδιαγγειακά νοσήματα

Το πρόβλημα: στα περισσότερα Κέντρα Υγείας της χώρας μας δεν είχε γίνει η παραμικρή εργασία από τότε που συστάθηκαν τη δεκαετία του 1980. Απαξιωμένες υποδομές, απαρχαιωμένος εξοπλισμός, μοντέλο φροντίδας που δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα του σήμερα.

Τι κάναμε;

Ενισχύσαμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με προσωπικό και αναβαθμίσαμε τις υποδομές για να έχει κάθε πολίτης ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα.

156 Κέντρα Υγείας ανακαινισμένα σε όλη τη χώρα.

312 μονάδες χρόνιων παθήσεων σε όλη τη χώρα.

Σύγχρονος ιατροτεχνολογικος εξοπλισμός για όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας μας.

Εκπαίδευση 7.000 επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ σε όλη τη χώρα σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Αναμόρφωση της λειτουργίας της ΠΦΥ σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: ανάπτυξη προτυποποημενων ψηφιοποιημένων ενιαίων διαδικασιών φροντίδας.

Το πρόβλημα: οι κάτοικοι που ζουν στην περιφέρεια και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Τι κάναμε;

Αναπτύξαμε πλήρως και παραδίδουμε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής με:

305 σταθμοί ιατρού-ασθενούς σε όλη τη χώρα,

35 σταθμοί ιατρού-συμβούλου,

3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας.

Και αναπτύξαμε την πρώτη ολοκληρωμένη απομακρυσμένη υπηρεσία που φέρνει τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη, τις Κινητές Ομάδες Υγείας με:

180 ιατρικά κλιμάκια

Πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό σε όλη τη χώρα

Πάνω από 800 σημεία παρέμβασης κάθε μήνα σε όλη τη χώρα

Πάνω από 15.000 πολίτες έχουν εξεταστεί κατ’ οίκον σε όλη τη χώρα

Πάνω από 70.000 έχουν εξεταστεί συνολικά το τελευταίο έτος.

Το πρόβλημα: η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποκτούν γρηγορότερα ασθένειες όπως υπέρταση, διαβήτης και υπερχοληστεριναιμία. Η παχυσαρκία εντοπίζεται συχνότερα στα φτωχότερα νοικοκυριά.

Τι κάναμε;

Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, αναπτύξαμε ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας και από ουραγός γίναμε παράδειγμα προς μίμηση. Η χώρα μας τιμήθηκε με βραβείο από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για αυτή τη δράση και το Προλαμβάνω.

Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας:

130.000 δωρεάν υγιεινά γεύματα στα σχολεία της χώρας

Πάνω από 20 τόνοι φρούτων και λαχανικών διανεμήθηκαν σε οικογένειες με οικονομική δυσκολία πρόσβασης σε αυτά

Πάνω από 100.000 παιδιά έκαναν δωρεάν άθληση

Περισσότερα από 1.900 παιδιά με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία έλαβαν δωρεάν εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη και 8 στα 10 έχουν πλέον φυσιολογικό βάρος και βελτιωμένη υγεία .

1.100 παιδίατροι και επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν στην έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας,

99.328 μαθητές συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Τροφής» που έτρεξε σε 1.625 σχολεία της χώρας, και πλέον θεσμοθετείται επίσημα και αξιοποιείται από όλα τα σχολεία της πατρίδας μας.

Επικαιροποίηση των Εθνικών Συστάσεων για την Άσκηση και τη Διατροφή για κάθε ομάδα πληθυσμού

Επικαιροποίηση των Εθνικών Συστάσεων για την Άσκηση και τη Διατροφή για κάθε ομάδα πληθυσμού Επικαιροποίηση των διατροφικών οδηγιών για τα σχολικά κυλικεία.

Το πρόβλημα: παντελής απουσία πρωτογενούς πρόληψης σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας της οικογένειας. Σοβαρά θέματα όπως η προαγωγή υγείας των κοριτσιών, η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων παρέμεναν στο περιθώριο.

Τι κάναμε;

Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε την Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας σε τρεις άξονες: α) προαγωγή υγείας των κοριτσιών, β) ενίσχυση των θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων των γονιών, γ) δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εφήβους και νέους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας.

237.133 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα προαγωγής υγείας της υγείας και της υγιεινής της περιόδου σε 2.521 σχολεία της χώρας μας.

Δωρεάν διανομή πάνω από 15 εκ προϊόντων περιόδου στο σύνολο των κοριτσιών στη χώρα μας από την Πέμπτη Δημοτικού έως την Τρίτη Γυμνασίου.

Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα υποστήριξης των γονιών σε θετικές γονεϊκές δεξιότητες Positive Parenting Programme – Triple P που αποτελεί διεθνως καλή πρακτική. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, από 231 κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγειας και ωφελήθηκαν 6.513 οικογένειες από τις δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες και τα σεμινάρια.

Ιδρύσαμε το πρώτο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού νέων στην Ελλάδα και ήδη πάνω από 500 οικογένειες και φυσικά έφηβοι και νέοι έχουν λάβει βοήθεια από το κέντρο με δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας κάθε είδους.

Πάνω από 3.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε εργαστήρια ψυχικής ενδυνάμωσης μέσω της μουσικής, με τη στήριξη ειδικών ψυχικής υγείας και τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών που αφιέρωσαν χρόνο και δημιουργικότητα στα παιδιά.

Το πρόβλημα: χρόνια τώρα περιφερόμαστε όλοι από ιατρείο σε ιατρό σε ιό με σακούλες γεμάτες αποτελέσματα εξετάσεων. Δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε τη φροντίδα μας και ο γιατρός να τη συντονίσει και να μας συμβουλεύσει αποτελεσματικά.

Τι κάναμε; Επιτέλους έχουμε διαθέσιμες όλες μας τις εξετάσεις, τα παραπεμπτικά, τα αποτελέσματα (και τις εικόνες των απεικονιστικών μας εξετάσεων), κάθε στοιχείο που αφορά στην υγεία μας στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας: Λιγότερη ταλαιπωρία για γιατρούς και ασθενείς, υψηλότερη ποιότητα, περισσότερος χρόνος διαθέσιμος για τα ιατρικά ραντεβού.

Μια μεγάλη ομάδα εργάστηκε ήδη από το 2022 για όλα αυτά και τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου καθεμιά και καθέναν χωριστά. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο φέρνοντας την υγεία σε κάθε σπίτι. Αποδείξαμε στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε».