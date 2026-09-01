Με υδατική νοημοσύνη η ΕΥΑΘ στην 90ή ΔΕΘ

Τις ψηφιακές και καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύσσει και αξιοποιεί, περνώντας στην εποχή της υδατικής νοημοσύνης, θα αναδείξει η ΕΥΑΘ κατά την παρουσία της στη φετινή 90ή ΔΕΘ, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Στο γνωστό Περίπτερο 15, σταντ 40, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης των υδατικών συστημάτων, με την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, αισθητήρων, γεωχωρικών τεχνολογιών, σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η μετατροπή των δεδομένων, που συλλέγονται από πολλές διαφορετικές πηγές, σε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμη πληροφορία: καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων και των υποδομών, έγκαιρος εντοπισμός μεταβολών, υποστήριξη προβλέψεων και τεκμηριωμένων αποφάσεων και, τελικά, αποτελεσματικότερη και πιο ανθεκτική διαχείριση του νερού.

Ψηφιακό υλικό θα ενημερώνει το κοινό για τις τεχνολογίες χωρίς εκσκαφή (no dig technologies) που χρησιμοποιεί η ΕΥΑΘ σε επισκευές βλαβών σε αγωγούς, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική όχληση και χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της πόλης.

Ιδιαίτερη θέση θα έχουν οι ψηφιακές εφαρμογές και τα εργαλεία που αναπτύσσονται από την ΕΥΑΘ αξιοποιώντας δορυφορικά, γεωχωρικά και επιχειρησιακά δεδομένα, για την παρακολούθηση και καλύτερη διαχείριση των υδατικών συστημάτων. Μέρος αυτών των εφαρμογών θα παρουσιαστεί διαδραστικά: οι επισκέπτες θα μπορούν να βλέπουν με δορυφορικό «μάτι» πόσο νερό διαθέτουν οι ταμιευτήρες της χώρας και από πού έρχεται το νερό στη βρύση τους, ενώ με 3D γυαλιά θα μεταφέρονται εικονικά στον ταμιευτήρα της Πολυφύτου και στις πηγές της Αραβησσού.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και των γεωπολιτικών και οικονομικών συνθηκών, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων αποκτούν καίρια σημασία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε και κατανοούμε τι συμβαίνει στα υδατικά συστήματα, τόσο νωρίτερα μπορούμε να εντοπίζουμε μεταβολές, να προβλέπουμε κινδύνους και να παρεμβαίνουμε πριν ένα πρόβλημα εξελιχθεί σε κρίση. Έτσι, η επένδυση στην υδατική νοημοσύνη γίνεται επένδυση στην ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Παράλληλα, στις 6, 7 και 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 9 μ.μ., θα λειτουργήσει, όπως κάθε χρονιά, η παιδική «γωνιά» στο περίπτερο, με τις εκπαιδεύτριες του Τελλόγλειου Ιδρύματος ΑΠΘ να παρουσιάζουν δείγματα της ανανεωμένης αυτήν τη χρονιά δουλειάς τους στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Κατασκευές, παιχνίδια και ζωγραφική για τον κύκλο του νερού και την προστασία του θα είναι στη διάθεση των νεαρών επισκεπτών.

* Η έκθεση θα λειτουργεί και φέτος καθημερινά, 4 μ.μ. – 10 μ.μ., και τα Σαββατοκύριακα, 10 π.μ. – 10 μ.μ.