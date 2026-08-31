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Eva Mendes: Αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε και αφιέρωσε στον Ryan Gosling

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THESTIVAL TEAM

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Η Eva Mendes είναι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένη με το ένα και μοναδικό τατουάζ που έχει. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων μία στην οποία κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και δείχνει το τατουάζ της, στο οποίο αναγράφεται «de Gosling». Λίγο αργότερα, αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τατουάζ, στο εσωτερικό του καρπού της, είναι το μόνο που έχει κάνει ποτέ και το μόνο που ήθελε πραγματικά.

«Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε η Mendes στα σχόλια της ανάρτησης, απαντώντας σε έναν follower που παρατήρησε το τατουάζ.

Η ηθοποιός έχει κρατήσει εδώ και χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη 15χρονη σχέση της με τον Ryan Gosling, τον οποίο γνώρισε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines. Το τατουάζ της το είδαμε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022.


Στη λατινοαμερικανική κουλτούρα, η χρήση του «de» ή «του/της» μπορεί να συνδέσει το επώνυμο μιας γυναίκας με εκείνο του συζύγου της μετά τον γάμο. Έτσι, αρκετοί θαυμαστές έχουν υποθέσει ότι το τατουάζ της αποτελεί έναν διακριτικό υπαινιγμό στον τίτλο «Mrs. Gosling».

Τον Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή Today του Channel Nine, η Mendes είχε αναφερθεί στον Gosling ως «σύζυγό» της. «Όλοι εδώ είναι τόσο φιλόξενοι και ο σύζυγός μου, Ryan, είναι εδώ και περνάμε υπέροχα», είχε πει τότε.

Το 2016, το Us Weekly είχε μεταδώσει ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί κρυφά. Ωστόσο, πηγές είχαν επιβεβαιώσει τότε στο PEOPLE ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν ήταν αληθείς.

Έκτοτε, η Eva Mendes έχει μοιραστεί κατά διαστήματα μικρές στιγμές από τη ζωή τους. Τον περασμένο μήνα αποκάλυψε στα social media ότι εκείνη και ο Gosling, οι οποίοι έχουν δύο κόρες, την 11χρονη Esmeralda και τη 10χρονη Amanda, απέκτησαν πρόσφατα ένα νέο, τετράποδο μέλος στην οικογένειά τους, έναν σκύλο που ονόμασαν Charlie.

«Σας παρουσιάζω τον Charlie, το νεότερο μέλος της οικογένειάς μας», έγραψε στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία παίζει στο γρασίδι μαζί με τα δύο σκυλιά τους. «Είμαστε ερωτευμένοι! Gracias στο @californiadoodlerescues ♥️».

Πηγή: marieclaire.gr

Eva Mendes

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