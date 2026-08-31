Γιατί η Ντόλι Πάρτον κοιμόταν πάντα μακιγιαρισμένη

Τα μαλλιά και το makeup της Ντόλι Πάρτον λειτουργούσαν ως σήμα κατατεθέν της.

Η θρύλος της μουσικής κάντρι που δεν είναι πια ανάμεσα μας, είχε πάντα το ίδιο χρώμα μαλλιών και το ίδιο “αφράτο” χτένισμα, όπως και το ίδιο μήκος.

Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν την είδε ποτέ κανείς χωρίς make up, στα σχεδόν 60 χρόνια της καριέρας της.

Σε συνέντευξη της είχε εξηγήσει πως “μόνο όταν είμαι σπίτι, πιάνω με scrunchies τα μαλλιά μου και βάζω ζεστά ρόλερ το πρωί” που έδιναν τον όγκο στην κορυφή.

Είχε ξεκαθαρίσει και ότι λάτρευε τις περούκες, γιατί τις έκαναν τη ζωή πιο εύκολη γενικά και ειδικότερα, επειδή με τη δουλειά που έκανε -και την ανάγκη της να είναι πάντα ευπαρουσίαστη-, κατέστρεφε με τα μαλλιά της με τη συνεχή χρήση σεσουάρ.



Η Ντόλι Πάρτον ήθελε να είναι έτοιμη για όλα

Είχε ομολογήσει πως τύχαινε να ανοίξει την πόρτα σε delivery χωρίς την περούκα της, αλλά με φτιαγμένα πάντα τα φυσικά της μαλλιά, πριν τονίσει ότι «δεν ανοίγω την πόρτα χωρίς makeup.

«Περνάω πολύ χρόνο στην Καλιφόρνια, μια σεισμογενή περιοχή. Δεν βγάζω λοιπόν, ποτέ το makeup το βράδυ, γιατί σκέφτομαι πως αν χρειαστεί να τρέξω για να σωθώ, πρέπει να είμαι ευπαρουσίαστη γιατί θα υπάρχουν κάμερες παντού.

Έτσι, δεν αφαιρώ ποτέ το makeup και πάντα έχω φτιαγμένα, με έναν τρόπο τα μαλλιά μου -δεν είναι ποτέ απεριποίητα. Πού ξέρει κανείς αν πάθει ο σύζυγος μου έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να τα σκέφτομαι όλα».

Πηγή: news247.gr