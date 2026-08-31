Σέρρες: Πυρκαγιά σε περιοχή του δήμου Σιντικής – Επί τόπου η πυροσβεστική
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Θεοδώρειο του Δήμου Σιντικής Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.