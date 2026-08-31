Λιβάνιος: Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές – Ποια η νέα διαδικασία για τους Έλληνες του εξωτερικού

Δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ξεκαθάρισε εκ νέου ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤnews, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αλλαγών στο εκλογικό σύστημα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο υπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αλλαγές θα υπάρξουν στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος σε εθνικές εκλογές. Η διαδικασία είχε εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, ενώ πλέον επεκτείνεται στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος: «Το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό». Αναφερόμενος στους Έλληνες που διαμένουν ή βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν εγκαίρως στην απαραίτητη διαδικασία. «Για αυτούς λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, γι αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μπουν από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής και να υποβάλουν την αίτησή τους», σημείωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε παράλληλα ότι η αλλαγή αφορά την εκλογική διαδικασία και όχι τον ίδιο τον εκλογικό νόμο, τονίζοντας: «Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει». Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών, χωρίς να μεταβάλλεται το ισχύον εκλογικό σύστημα.

«Από κει και πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, ΟΧΙ στον εκλογικό νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.