Η δωδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telekom Center Athens (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για τη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027, σε ένα ματς ιδιαίτερα κρίσιμο για την πρόκριση στην τελική φάση.
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του στη 12άδα, ο οποίος έλειψε από το προηγούμενο ματς με την Ουκρανία στη Λετονία.
Αναλυτικά, η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας
Έτοιμη η δωδεκάδα για τον σημερινό αγώνα!— HellenicBF (@HellenicBF) August 31, 2026
Ελλάδα – Ισπανία στις 19.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την προκριματική φάση του @FIBAWC
📺 @ertofficial_ #PantaDipla #StepItUpHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/2rLOS3YGVW