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Η δωδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027

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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telekom Center Athens (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για τη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027, σε ένα ματς ιδιαίτερα κρίσιμο για την πρόκριση στην τελική φάση.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του στη 12άδα, ο οποίος έλειψε από το προηγούμενο ματς με την Ουκρανία στη Λετονία.

Αναλυτικά, η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας

Εθνική Μπάσκετ

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