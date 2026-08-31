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Νετανιάχου για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”: Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, μέρος της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο

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THESTIVAL TEAM

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Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μιας από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όπως επισημαίνει από τον λογαριασμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X, «η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Προσθέτει ότι η συμφωνία «είναι ακόμη μία απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών.»

Μπενιαμίν Νετανιάχου

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