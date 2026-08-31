Ελληνική Λύση: Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών αντί για την πραγματική οικονομία

«Η δημιουργία “προπαγανδιστικού” βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορούσε να είναι άλλη μία αστειότητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντί για την πραγματική οικονομία, κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.