Καιρός: Έρχεται αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Η Πρόγνωση Αρναούτογλου έως Κυριακή

Με αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να μπει ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου από το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Δυτικής και της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Πελοποννήσου, που προς το μεσημέρι θα δώσουν κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες και θα σταματήσουν το βράδυ.

Όσον αφορά τους ανέμους, βοριάς θα κάνει την εμφάνισή του στο Αιγαίο, εντάσεως 5 με 6 μποφόρ, ο οποίος δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, οδεύοντας προς εξασθένηση το βράδυ.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, οι ελάχιστες τιμές στα ορεινά θα είναι μεταξύ 14 και 16 βαθμών, ενώ στις ηπειρωτικές περιοχές, στα νησιά και στις μεγάλες πόλεις θα κινηθούν μεταξύ 20 και 25 βαθμών. Το μεσημέρι αναμένεται ζέστη, κυρίως από τη Θεσσαλία και κάτω, ενώ τα πράγματα θα είναι καλύτερα στην υπόλοιπη χώρα, με περισσότερη δροσιά στο Αιγαίο, όπου ο υδράργυρος θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Χαλάει ο καιρός στη Μακεδονία από το βράδυ της Τετάρτης -Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν την Πέμπτη

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μία μικρή εξαίρεση στα ορεινά, που υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες τοπικές μπόρες. Βέβαια, από το βράδυ ο καιρός θα αρχίσει να γίνεται άστατος στην κεντρική Μακεδονία, επηρεάζοντας και τη Θεσσαλονίκη, με αρκετές μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Βόρεια Πελοπόννησο, κυρίως τα ορεινά, τα ημιορεινά της Στερεάς, αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, τη Μακεδονία, αλλά και τα δυτικά και βόρεια τμήμα της Θράκης, με τις μπόρες και τις καταιγίδες να αναμένεται να σταματήσουν το βράδυ.

Μπόρες την Παρασκευή και μετά βελτίωση

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής είναι πιθανό κάποιες μπόρες να κάνουν την εμφάνισή τους στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στις Σποράδες, πιθανότατα σε Μαγνησία και βόρεια Εύβοια, ενώ το μεσημέρι ενδέχεται να βρέξει και στην Πελοπόννησο.

Από εκεί και μετέπειτα, βλέπετε, ο καιρός βελτιώνεται. Ειδικότερα, το Σάββατο ο καιρός θα είναι πολύ καλός και θα παραμείνει έτσι, δηλαδή χωρίς βροχές μέχρι τις 10-11 Σεπτεμβρίου.