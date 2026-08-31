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Πυροσβεστική: 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Αρχείο Intime
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Συνολικά 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 12 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνελήφθη στις 28 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, μια γυναίκα, για χρήση ειδών πυροτεχνίας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.968,75 ευρώ.

Επιπρόσθετα, χθες, 30 Αυγούστου 2026, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, σε έναν άντρα, για εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ωρωπού Αττικής.

Τέλος, σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νέου Μαρμαρά, σε έναν άντρα, για εναπόθεση εύφλεκτων υλικών πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Πυροσβεστική

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