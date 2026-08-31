Ασλανίδης: Δεν θα δούμε ποτέ τον Μητσοτάκη, δεν έχουμε καμία δουλειά να συναντάμε δολοφόνους

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», χρησιμοποίησε σκληρά λόγια κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί μαζί του στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στην πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας σχετικά με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας.

«Ο κ. Τριαντόπουλος κατέθεσε ότι πήγε με εντολή πρωθυπουργού. Το λέει στην κατάθεσή του. Και όχι μόνο λέει αυτό, λέει ότι ήταν και ο παρά τω πρωθυπουργώ, ο κ. Μπρατάκος, που του το είπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για το ποιος έδωσε την εντολή για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.

«Τώρα που θα έρθει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη με την κουστωδία του, θα μας απαντήσει γιατί έδωσε αυτή την εντολή και σκύλεψαν τα παιδιά μας. Όχι μόνο τα δολοφόνησαν, τα σκύλεψαν και τα πέταξαν στα χωράφια από εδώ και από εκεί στη Λάρισα», είπε.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εμφανίστηκε, παράλληλα, βέβαιος ότι οι οικογένειες θα δικαιωθούν δικαστικά. «Δεν υπάρχει περίπτωση στα δικαστήρια να χάσουμε από αυτή την κυβέρνηση. Θα τους νικήσουμε, όσο και να συγκαλύπτουν, όσο και να κρατούν κάποια στόματα κλειστά», ανέφερε.

«Πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων κατά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο κ. Ασλανίδης απάντησε ότι ο Σύλλογος θα συμμετάσχει κανονικά στις κινητοποιήσεις.

«Ο Σύλλογος θα συμμετέχει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και φέτος θα είναι μεγαλύτερο. Θα είναι πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ. Θα συμμετέχουμε κανονικά», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή υπουργούς, ήταν κατηγορηματικός:

«Με τον πρωθυπουργό, όπως είπαμε και με τον κ. Αγοραστό προχθές στην Περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Γιατί επί 3,5 χρόνια μας λοιδορεί η κυβέρνησή του. Μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει; Μας επιτίθενται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους, να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά. Θα έρθει η ώρα. Δεν έχουμε καμία δουλειά να συναντάμε δολοφόνους».