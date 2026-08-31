Τρόμος στη Βρετανία: Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι λούνα παρκ στα 15 μέτρα – Δείτε βίντεο

Στιγμές αγωνίας για 27 εγκλωβισμένους σε τρενάκι λούνα παρκ στο Σάφολκ της Βρετανίας λόγω βλάβης. Για τρεις ολόκληρες ώρες οι άνθρωποι παρέμεναν σε ύψος 15 μέτρων.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30 της Δευτέρας (31.08.2026) σε λούνα παρκ του Σάφολκ στη Βρετανία, με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις ομάδες διάσωσης να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς μεταξύ των 27 επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί βρίσκονταν και παιδιά.

Τα βαγόνια στο τρενάκι ακινητοποιήθηκαν πάνω στη διαδρομή, περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Ευτύχημα ήταν ότι οι επιβάτες δεν είχαν εγκλωβιστεί ανάποδα, ωστόσο παρέμειναν για τρεις ώρες σε μεγάλο ύψος, περιμένοντας την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών.

Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν τους εγκλωβισμένους να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ πυροσβέστες ανέβαιναν πάνω στην κατασκευή, προκειμένου να τους προσεγγίσουν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 16:05, όταν και οι 27 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τρενάκι και μεταφέρθηκαν στο έδαφος.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τρενάκι παρουσιάζει πρόβλημα. Το 2017, πυροσβέστες είχαν χρειαστεί να απεγκλωβίσουν έναν τραυματία, όταν σταμάτησε να λειτουργεί έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας επιβάτες εγκλωβισμένους στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής.