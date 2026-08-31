Σπανούλης: Περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική, υπερβαίνει τα όρια όταν στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω των ομάδων

Ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει ζήσει ως προπονητής ή παίκτης, χαρακτήρισε τη νίκη της Εθνικής μπάσκετ στην παράταση επί της Ισπανίας, ο Βασίλης Σπανούλης.

«Ήταν ένα do or die παιχνίδι για μας. Δεν παίξαμε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια και θέλαμε να αντιδράσουμε με περηφάνια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε, με όλο τον σεβασμό στην Ισπανία» είπε αρχικά ο προπονητής της Εθνικής.

Για να προσθέσει: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα, η Ισπανία έβαλε μεγάλα σουτ και πάλεψε ως το τέλος. Χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να κερδίσεις τέτοια ματς. Χρειαζόμαστε ισορροπία, ήταν μια μεγάλη νίκη για μας και θα μας δώσει ώθηση για τη συνέχεια».

Για το θέμα της κριτικής, που γίνεται στην ομάδα: «Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κριτική. Κάποιες φορές θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω… ομάδων, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο.

Η Εθνική είναι πάνω από όλα. Δεν μπορείς συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής, πρέπει να γίνεται.

Αλλά υπερβαίνει τα όρια η κριτική όταν στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω των ομάδων. Εδώ όμως είναι η Εθνική ομάδα, είναι πάνω από όλους. Θα μπορούσα κι εγώ να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Δεν μπορείς να πετυχαίνεις πάντα. Όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι. Έτσι θα πάμε μπροστά; Πρέπει να υπάρχει ενότητα».

Για τους παίκτες του: «Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια ματς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ. Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους, έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμη πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίκτες μου».

Για το ματς με την Ισπανία: «Παίζαμε με μια εξαιρετική ομάδα. Είδαμε πολύ βίντεο μετά την Ουκρανία και είπαμε πώς πρέπει να παίξουμε. Είχαμε πολύ καλή στόχευση, χτυπήσαμε τις αδυναμίες τους. Ήξερα πως θα κουραστούμε. Αυτή η ομάδα μετά από 2-3 μήνες θα είχε άλλα πνευμόνια. Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή, όλοι έδωσαν κάτι.

Ο Ντίνος έπαιξε με κράμπες, ο Χαραλαμπόπουλος χωρίς προπόνηση. Κάναμε καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε πως αν είμαστε συγκεντρωμένοι μπορούμε να κοντράρουμε και να κερδίσουμε τον καθέναν».

Για τη φάση στο τέλος του αγώνα: «Ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ και παγίδα, δώσαμε την μπάλα στον Νικ που είναι καλός πασέρ, την έδωσε στον Τάιλερ, αλλά εκείνος δεν πάσαρε και κλείστηκε».

Για την παρουσία του κόσμου: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, έδειξαν πόσο αγαπούν τη χώρα μας και πώς ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα».