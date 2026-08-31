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Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 2 υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγοσώστης καθώς και τους γονείς του ανήλικου κοριτσιού, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες σε πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κρήτη Χάρη Λεοντάκη η μικρή ξέφυγε από την προσοχή των γονιών της και έπεσε στην πισίνα. Ναυαγοσώστης έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάνηψης και να μεταφέρουν εσπευσμένα την 11χρονη στο νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Από την πλευρά του ξενοδοχείου, υποστηρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες ότι το παιδί βρισκόταν εκτός πισίνας όταν κατέρρευσε.

Χανιά

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