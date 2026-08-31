Άρης Μουγκοπέτρος για τη σύλληψη υπό την επήρεια αλκοόλ: Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο

Με δημόσια συγγνώμη επέλεξε να τοποθετηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο γνωστός σολίστας του κλαρίνου συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αλκοτέστ έδειξε επίπεδο σχεδόν τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 250 ημέρες.

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram, αναγνωρίζοντας το λάθος του.

«Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από δω και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει», σημειώνει.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε έξω από την Ευελπίδων, διευκρινίζοντας πως δεν στρέφονταν συνολικά κατά των δημοσιογράφων.

«Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τις αυθόρμητες δηλώσεις που έκανα στους δημοσιογράφους. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση όλους τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Τους περισσότερους τους ευχαριστώ πραγματικά για τη στάση και τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα, όπως και τα παιδιά στα συνεργεία που έχουν περιμένει ώρες μέσα στον ήλιο για να κάνουν τη δουλειά τους».

Στη συνέχεια εξήγησε σε ποιους απευθύνονταν οι αιχμές του, ενώ παράλληλα αναγνώρισε πως οφείλει και ο ίδιος να δείχνει αυτοσυγκράτηση.

«Η έντασή μου αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν αρκούνται στο να μεταφέρουν μια είδηση, αλλά πολλές φορές γίνονται και δικαστές. Εκεί που τους παίρνει, εκεί που είναι εύκολο να βγει ένα όνομα στη φόρα και να στηθεί ένας άνθρωπος στον τοίχο.

Όπως ζητάω από τους άλλους να έχουν μέτρο, έτσι οφείλω κι εγώ να έχω μέτρο στις πράξεις και στα λόγια μου. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο. Τα λάθη φαίνονται. Το θέμα είναι τι κάνεις μετά από αυτά», καταλήγει στη μακροσκελή του ανάρτηση ο Άρης Μουγκοπέτρος.