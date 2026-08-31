Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του βρέφους – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

Σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε διαμέρισμα Airbnb.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.

Παράλληλα πληροφορίες για τα δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.

Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του (σ.σ. αρχικά είχε δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης) και η 15χρονη κόρη τους – κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα – αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 28χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε ιδιοκτήτης Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός.

Πηγή: protothema.gr