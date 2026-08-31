Ο Τζον Γκαλιάνο αποσύρεται από έκθεση αφιερωμένη στο έργο του λόγω παλαιότερων αντισημιτικών του δηλώσεων

Ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας Τζον Γκαλιάνο ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρεται από μια έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του και είχε προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης, μετά τις επικρίσεις δωρητών και πολιτικών αξιωματούχων σχετικά με παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του.

«Έπειτα από ώριμη σκέψη και αφού συζήτησα με όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, αποφάσισα, με μεγάλη θλίψη, πως θα ήταν προτιμότερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί προς το παρόν», έγραψε ο δημιουργός, ηλικίας 65 ετών, στον λογαριασμό του στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ